Bizar: vrouw plast in emmer in tuincentrum en gooit 'm leeg onder kassa

De nood van een vrouw in een tuincentrum in Roosendaal was dinsdag blijkbaar wel heel hoog. Op bovenstaande videobeelden is te zien hoe ze bij de kassa in een emmer plast, onder het toeziend oog van het personeel. De wc’s waren namelijk verstopt. Wat het tafereel nog bizarder maakt: ze gooit de inhoud van de emmer daarna onder de kassa.

"Welkom bij de uitverkoop van het jaar. Waar de planten goedkoop zijn en de klanten nog goedkoper gedrag vertonen", staat aan het begin van de video. De eigenaar van het tuincentrum heeft de beelden zelf gedeeld op de Facebookpagina van het bedrijf. Want normaal, wat zij deed, vindt hij het allesbehalve.

Toiletproblemen

De vrouw was op zoek naar een toilet, maar die waren buiten gebruik. "Klanten hadden er van alles in zitten duwen, dus het kon niet", zegt eigenaar Hendrik-Jan tegen Hart van Nederland. "Toen zei ze dat ze een andere plek zou zoeken en trok een emmer onder de kassa vandaan."

Daarna trekt ze haar broek naar beneden en doet haar behoefte. Vervolgens staat ze op, pakt de emmer en gooit de inhoud ervan onder de kassa. "Dan had je maar een toilet moeten hebben", roept ze nog.

"Ik heb de beelden gedeeld omdat de vrouw blijkbaar aandacht wil. Het is vooral ludiek bedoeld. Ik hoop wel dat de toiletten snel weer werken, want dit is niks."