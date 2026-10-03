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TikTok-trend zorgt voor lange rijen en afval: omwonenden zijn het spuugzat

Social Media

Gisteren, 22:42

Dagelijks staat er voor Fabel Friet in de Runstraat in Amsterdam een rij. Sinds de horecazaak viraal ging op TikTok, zijn klanten er niet meer weg te slaan. Voor de horecaondernemer een welkom succes, maar niet voor de bewoners van de Runstraat.

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De bewoners klagen namelijk over drukte, afval en mensen die voor hun deur eten. Ook zouden er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. De ergernis is inmiddels zo hoog opgelopen, dat buurtbewoners deze week in de rechtbank tegenover de gemeente stonden.

In bovenstaande video vertellen buurtbewoners wat ze voor de deur zoal meemaken.

De bewoners vinden dat de gemeente de vergunning voor Fabel Friet niet had mogen verlenen. Volgens Dingeman Coumou, voorzitter van het wijkcentrum, heeft de gemeente tijdens de zaak erkend dat de huidige voorwaarden om de overlast te beperken niet voldoende werken. Eind november wordt de uitspraak verwacht.

'Fabel Friet is ons kindje'

Fabel Friet laat weten dat de rechtszaak het bedrijf "enorm" raakt. "Fabel Friet is ons kindje: we hebben er ons hart en onze ziel in gestoken. Het doet dan ook pijn als er negatief over ons bedrijf wordt gesproken."

Volgens eigenaar Floris Feilzer neemt de zaak veel maatregelen om overlast te voorkomen en blijft het bedrijf in gesprek met de buurt en gemeente. "Voor nu wachten we de uitspraak van de rechter af. Ondertussen blijven we ons inzetten om mogelijke overlast te voorkomen."

De gemeente heeft niet gereageerd op vragen van Hart van Nederland over de situatie.

Door Redactie Hart van Nederland

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