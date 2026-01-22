Slachtoffer van gedeelde mishandelingsvideo: 'Maanden bij psycholoog gelopen'

Een klap van een klasgenoot is al heftig, maar online gaat het geweld genadeloos door. Op 62 procent van de middelbare scholen circuleren filmpjes van mishandelingen, blijkt uit onderzoek van DUO en het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV). Jongeren delen de beelden vaak via Snapchat en TikTok, waardoor het pesten maandenlang doorgaat en slachtoffers diep treft.

Dat geldt ook voor Lisa*, die slachtoffer werd van deze verspreidingen. Ze werd door medeleerlingen in elkaar geslagen en gefilmd, waarna het filmpje razendsnel rondging. Haar moeder Marie* zag de beelden nog eerder dan haar dochter en zakte bijna door de grond: “Toen ik het zag, voelde ik me machteloos. Lisa heeft een hersenschudding, blauwe plekken en nog steeds psychische klachten. Ze gaat niet meer met plezier naar school.”

Langdurig effect

Volgens Stichting School & Veiligheid is dit een herkenbaar en zorgelijk patroon. “Het gaat niet alleen om het slachtoffer en de dader die hier partij in zijn, maar ook om de omstanders die staan te kijken en te lachen", aldus directeur Amina Saydali. Zij vindt dat scholen daar ook meer in gesprek over moeten gaan met leerlingen. Ook de VO-Raad benadrukt dat de impact groot is en dat structurele aandacht voor sociale veiligheid nodig is, zowel online als offline.

De gevolgen zijn groot: bij 34 procent van de scholen melden slachtoffers zich langdurig ziek, en 22 procent wisselt van school.

*De namen van slachtoffer en moeder in dit artikel zijn gefingeerd i.v.m veiligheid. De namen zijn bekend bij de redactie.