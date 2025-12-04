Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Steeds meer Nederlanders wantrouwen informatie op internet

Steeds meer Nederlanders wantrouwen informatie op internet

Social Media

Vandaag, 10:02 - Update: Vandaag, 10:17

Link gekopieerd

Het vertrouwen in online informatie blijft dalen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 5.000 Nederlanders die deelnamen aan een onderzoek naar ICT-gebruik, geeft 72 procent aan regelmatig informatie tegen te komen die volgens hen niet klopt. Twee jaar geleden was dit nog 67 procent, en twee jaar daarvoor 63 procent. Vooral berichten op sociale media roepen twijfels op.

Met name 25- tot 45-jarigen hebben het meeste wantrouwen: 84 procent twijfelt aan de betrouwbaarheid van online informatie. Bij 65-plussers ligt dit lager, op 48 procent, maar de groei van het wantrouwen is hier het grootst. Ook mannen zijn kritischer dan vrouwen: 76 procent van de mannelijke deelnemers twijfelt, tegenover 68 procent van de vrouwen.

Meer controles uitgevoerd

Ondanks het toenemende wantrouwen controleert de meerderheid van de Nederlanders de juistheid van informatie actief. Zo zegt 68 procent van de respondenten online informatie te controleren.

Door ANP

Lees ook

Steeds meer Nederlanders stoppen met Facebook: vertrouwen is weg
Steeds meer Nederlanders stoppen met Facebook: vertrouwen is weg
Hierom kunnen we maar niet stoppen met scrollen op sociale media
Hierom kunnen we maar niet stoppen met scrollen op sociale media
Onderzoek: van alle Europeanen hebben Nederlanders het minst last van nepnieuws
Onderzoek: van alle Europeanen hebben Nederlanders het minst last van nepnieuws
Europarlement wil minimumleeftijd van 16 jaar voor sociale media
Europarlement wil minimumleeftijd van 16 jaar voor sociale media

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.