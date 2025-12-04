Steeds meer Nederlanders wantrouwen informatie op internet

Het vertrouwen in online informatie blijft dalen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 5.000 Nederlanders die deelnamen aan een onderzoek naar ICT-gebruik, geeft 72 procent aan regelmatig informatie tegen te komen die volgens hen niet klopt. Twee jaar geleden was dit nog 67 procent, en twee jaar daarvoor 63 procent. Vooral berichten op sociale media roepen twijfels op.

Met name 25- tot 45-jarigen hebben het meeste wantrouwen: 84 procent twijfelt aan de betrouwbaarheid van online informatie. Bij 65-plussers ligt dit lager, op 48 procent, maar de groei van het wantrouwen is hier het grootst. Ook mannen zijn kritischer dan vrouwen: 76 procent van de mannelijke deelnemers twijfelt, tegenover 68 procent van de vrouwen.

Meer controles uitgevoerd

Ondanks het toenemende wantrouwen controleert de meerderheid van de Nederlanders de juistheid van informatie actief. Zo zegt 68 procent van de respondenten online informatie te controleren.