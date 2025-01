Douwe Bob ontroert met nummer 'Angel Child' voor stilgeboren zoontje Gabriël

Zanger Douwe Bob heeft een liedje geschreven voor zijn stilgeboren zoontje Gabriël. De singer-songwriter deelde zaterdag de tekst van het nummer op Instagram. Het liedje, dat hij Angel Child noemt, schreef hij naar aanleiding van het verlies van zijn baby, die op 30 december 2024 te vroeg geboren werd en overleed. Dit meldt het AD.

Het liedje gaat over een jonge prins. Douwe Bob zingt in het nummer dat het prinsje ‘nooit de zoete dingen heeft geproefd’ en dat hij ‘nooit zijn wilde vleugels’ kon spreiden. Volgens de zanger is het een 'verhaal over hartzeer’. ‘Het soort dat een vaders handen doet beven. Het soort dat een moeders hart doet breken.’

Douwe Bob en Anouk werden in mei 2022 trotse ouders van de nu 2-jarige Elias. Eind oktober vorig jaar gaven ze elkaar het jawoord. Daarnaast werd de zanger in 2021 voor het eerst vader: toen kreeg hij twee dochters bij twee verschillende vrouwen.