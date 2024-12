Te vroeg geboren kindje Douwe Bob en vrouw Anouk stilgeboren

Een droevige dag voor Douwe Bob en zijn vrouw Anouk. De zanger meldt maandagavond dat hun tweede kindje is stilgeboren. "Het zou een lentekindje worden, maar het bleek een winterengeltje te zijn", schrijft Douwe Bob in een bericht op Instagram. Het kindje Gabriël is maandag geboren en overleden.

Dit najaar trouwden Douwe Bob en zijn Anouk nog in een klein kerkje in Broek in Waterland. In bovenstaande video praten ze erover in Shownieuws.

Douwe deelt een emotionele post met een foto van een tekening met hand- en voetafdrukken in verf, versierd met stickers van bloemen en de naam Gabriël die erin is gestempeld. Bij de foto schrijft hij: "Het zou een lentekindje worden, maar het bleek een winterengeltje te zijn. Onze lieve, kleine Gabriël. ❤️ Geboren en overleden op 30-12-2024."

Onder het bericht delen veel mensen steunbetuigingen. "Wat een leed! Heel veel liefs en sterkte van ons!", schrijft Patty Brard. Ook onder anderen Gerard Ekdom en Samantha Steenwijk laten van zich horen.

In oktober werd bekend dat Douwe Bob en Anouk een tweede kindje verwachtten. In mei 2022 kregen zij al een zoon. In december 2021 werd de zanger vader van twee dochters bij twee vrouwen.

ANP