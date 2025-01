Victor en vrienden laten 'buswuif' viraal gaan: 'De trillende vinger, de groetcirkel en de saluut'

Voor mensen die wel eens met de bus naar school, werk of de winkel gaan, zal de term 'buswuif' misschien niet meteen iets zeggen. Toch is het een herkenbaar fenomeen: het karakteristieke handgebaar dat buschauffeurs naar elkaar maken wanneer ze elkaar onderweg tegenkomen. Victor (24) en een paar vrienden raakten gefascineerd door deze wuiven, begonnen filmpjes te maken van verschillende soorten gebaren en deelden die met elkaar. Al snel ontstond het idee om heel Nederland mee te laten genieten.

"We zijn het initiatief met z’n zessen begonnen, maar tegenwoordig bestaat het account vooral uit inzendingen van volgers,” zegt Victor. Begin oktober 2024 besloten ze hun filmpjes te delen via Instagram. “Het begon met 100 volgers. Een paar weken later waren het er ineens 10.000, en nu zitten we zelfs op ruim 26.000."

Verschillende wuifjes

Victor heeft een duidelijke favoriet: de 'trillende vinger'. Niet gek dat die met een pin bovenaan het account staat. Naast de 'trillende vinger' zien we ook 'de groetcirkel', 'de drievinger' en 'de saluut' voorbijkomen. Op het account zijn trouwens niet alleen buschauffeurs te zien. Er is ook een ‘bootwuiver’ te vinden, en dankzij internationale volgers duiken zelfs wuiven van bussen uit andere landen op.

Het wuiven lijkt voor de oplettende kijker een klein fenomeen, maar het laat iets groters zien. Buschauffeurs tonen met hun gebaren opvallend veel collegialiteit. Hoewel veel wuiven op elkaar lijken, proberen de beheerders van het account de meest unieke inzendingen te plaatsen om het interessant te houden.

Erkenning

"Het zwaaien van buschauffeurs zit niet in hun opleiding,” vertelt perswoordvoerder Otmar Linthorst van vervoersbedrijf Transdev aan Hart van Nederland. "Het is eigenlijk een ongeschreven regel waar vrijwel elke chauffeur zich aan houdt." Hij vergelijkt het met motorcoureurs, die onderweg ook vaak naar elkaar zwaaien. “Het creëert extra samenhorigheid en is een vorm van erkenning.”