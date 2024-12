Amerikaans snoep in opmars: 'Verheerlijkt op TikTok, maar erg gevaarlijk'

Felle kleuren en mierzoete smaken: eet jij wel eens Amerikaans snoepgoed? Het is erg in trek onder jongeren en daar spelen steeds meer supermarkten handig op in. Volgens Supermarktbedrijfsleider Patrick van de Kraats uit Almere is dat niet zo gek: "Wij zitten hier tussen drie middelbare scholen en scholieren worden beïnvloed door wat ze online zien."

"Het is reclame maken voor extreem snoepgoed." Zo noemt directrice Nicole van Gemert van stichting Foodwatch de video's op TikTok die supermarkten maken over het Amerikaanse snoep. "Niet alleen zijn de etiketten misleidend, de producten bevatten ook gevaarlijke stoffen. Mijn zoontje van negen ziet deze video's ook voorbij komen."

TikTok-trend

Voornamelijk jongeren worden via Tik-Tok en Instagram filmpjes verleid om de mierzoete 'Nerds' en 'Sourpatch' te kopen. Die laatste is bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekend als misleidend en in strijd met de EU-richtlijnen. "Niet alleen is het snoepgoed enorm ongezond, maar het is ook nog eens hartstikke duur", laat van Gemert aan Hart van Nederland weten.

Van de Kraats ziet dat de verkoopcijfers van het overzeese snoepgoed alleen maar toenemen, maar snapt de andere kant van het verhaal ook: "Wij proberen het verder niet te verheerlijken, maar we verkopen het vanwege de grote vraag. Door concurrentie begrijp ik de keuze dat sommige supermarkten mee doen met deze social media trend wel."

'Moet kunnen'

Amerikaans snoep-importeur Gregory Chin-A-Kwie laat aan Hart van Nederland weten: "Mijn dochter van tien is mijn grootste 'trendwatcher'. Een snoepje op zijn tijd moet kunnen, maar ik verheerlijk het verder niet. Zo'n TikTok video wordt altijd op eigen initiatief van supermarkten gemaakt, daar hebben wij niks mee te maken."