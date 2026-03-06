Volg Hart van Nederland
Datalek bij winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands

Vandaag, 14:14

Westfield Mall of the Netherlands heeft te maken met een datalek waarbij mogelijk persoonsgegevens van leden en nieuwsbriefabonnees op straat zijn beland. Dat maakte het winkelcentrum vrijdag bekend. Het gaat om gegevens van mensen die lid zijn van het loyaliteitsprogramma of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van het grote winkelcentrum in Leidschendam.

Volgens het winkelcentrum is er zonder toestemming toegang geweest tot een database met gegevens. Het gaat om voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en geboortedatum. Het winkelcentrum benadrukt dat er geen financiële gegevens zijn gelekt.

Wat is een datalek en wat kun je ertegen doen? Hart van Nederland legt het je in de onderstaande video uit:

Waarschuwing voor phishingpogingen

De Westfield Mall waarschuwt leden voor mogelijke phishingpogingen. Er wordt geadviseerd alert te zijn op onverwachte telefoontjes, e-mails of sms-berichten waarin om persoonlijke of financiële gegevens wordt gevraagd. Het winkelcentrum laat weten nooit per e-mail, telefoon of sms om kaartnummers of wachtwoorden te vragen.

Het incident is gemeld bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Het winkelcentrum heeft mogelijk getroffen leden per e-mail geïnformeerd en doet verder onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

