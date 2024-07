Welkom op onze nieuwe website!

Misschien is het je al opgevallen: de Hart van Nederland-website is vernieuwd. Niet alleen het design is veranderd, ook zijn er een paar nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Zo hebben we de manier van het afspelen van video's geoptimaliseerd en is de manier van navigeren aangepast. Alle aanpassingen zijn gedaan om het voor de bezoekers van de website makkelijker te maken om artikelen te lezen en de video's te bekijken.

Wil je je inschrijven voor ons panel of ben je benieuwd naar artikelen met paneluitslagen? Die lees je hier. Heb je een tip voor de redactie? Of wil je gewoon heel graag onze uitlegvideo's kijken of podcasts luisteren?

Tips, regionaal nieuws en weer

Ook vind je hier onze serviceartikelen met advies en tips, het laatste regionieuws en de nieuwste weerberichten.

En wil je de laatste uitzending terugkijken? Dat kan hier.

Door de vernieuwingen hebben oudere artikelen en video's soms een nieuwe datum gekregen. Dit is onbedoeld.