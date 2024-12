Van flakka tot fatbikes: hier googleden we dit jaar massaal naar

Nederlanders hebben in het afgelopen jaar weer massaal gegoogeld. Vooral op informatie over het Europees kampioenschap voetbal, de songfestivaldeelname van Joost Klein, de Olympische Spelen in Parijs en het overlijden van One Direction-zanger Liam Payne. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van Google.

Joost Klein was dit jaar ongekend populair. Dat kwam mede door zijn diskwalificatie bij het Songfestival, zo zie je in bovenstaande video.

Joost Klein is de meest gegoogelde bekende Nederlander, net voor Ali B, premier Dick Schoof en realityster Mark Gillis. Daarna volgen zangeressen Jill Helena en Ellen ten Damme, die Ali B. beschuldigden van seksueel geweld.

Andere 'trending' zoekopdrachten zijn de omstreden webshop Temu, de nieuwe iPhone 16 en de voor verkrachting veroordeelde artiest Ali B.

Cornflakes

Gebruikers wilden via Google ook weten "hoe stem je bij verkiezingen in Nederland?" en "hoe laat speelt Nederland?", maar ze stelden ook minder praktische vragen, zoals "hoe oud is Roxy Dekker?" en "hoe oud worden zwanen?" Verder probeerden ze te achterhalen wat flakka is (antwoord: een drug), wat een fatbike kost (antwoord: dat varieert), wat de spreidingswet is (antwoord: een wet om asielzoekers te verdelen over gemeenten) en waarom cornflakes zijn uitgevonden (antwoord: voorkomen dat mensen gaan masturberen).

Trump

Bij de internationale beroemdheden voert Donald Trump de lijst aan. Hij won de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en keert daarom in januari terug in het Witte Huis. Kamala Harris, zijn tegenstander bij de verkiezingen, staat derde. Tussen hen in staat de Britse prinses Catherine.

Google berekende voor de ranglijst, die dinsdag is gepubliceerd, niet naar welke onderwerpen het meest gezocht werd. In dat geval zou de lijst namelijk elk jaar worden aangevoerd door termen als 'vacature'. In plaats daarvan onderzocht Google bij welke zoekopdrachten de grootste verandering te zien was.

ANP