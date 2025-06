Sites overheid slecht bereikbaar door aanval pro-Russische hackers

Een dienst waarmee gemeenten en provincies officiële berichten publiceren, is sinds maandagmiddag weer beschikbaar, meldt leverancier NotuBiz. Het platform was maandagochtend vermoedelijk doelwit van een digitale aanval, het werd overspoeld met verkeer en was daardoor niet bereikbaar.

Door de aanval konden bezoekers niet naar de pagina's met gemeenteraadsstukken van onder meer Den Haag, Den Bosch, Delft en Hardenberg. Ook de Statenstukken van onder meer Zuid-Holland en Overijssel waren moeilijker bereikbaar. In Noord-Holland en Zuid-Holland waren vergaderingen niet online te bekijken.

Volgens NotuBiz was er sprake van "een grote hoeveelheid netwerkverkeer richting onze systemen". Of het daarmee om een ddos-aanval gaat, wil het bedrijf nog niet zeggen.

De verstoring is mogelijk het werk van de pro-Russische hackersgroep NoName05716. Die voert vaker zulke aanvallen uit op sites in landen die Oekraïne steunen. Den Haag is dinsdag en woensdag gaststad van de jaarlijkse NAVO-top. In de aanloop naar de top was al gewaarschuwd voor aanvallen.

ANP