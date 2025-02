Apple lanceert nieuwe iPhone: dit kunnen we verwachten

Apple staat op het punt een nieuwe versie van de iPhone SE te lanceren, en volgens techjournalist Mark Gurman van Bloomberg krijgt het toestel een flinke upgrade. De betaalbare iPhone wordt in een modern jasje gestoken en neemt afscheid van de bekende homeknop.

De laatste iPhone SE, die in 2022 werd uitgebracht, had nog het klassieke ontwerp met dikke schermranden en een homeknop. Daarmee leek het toestel sterk op de iPhone 8. Dat verandert nu. De nieuwe SE krijgt volgens Gurman een groter scherm en een uiterlijk dat doet denken aan de iPhone 14. Dat betekent dunnere randen, Face ID in plaats van de homeknop en een strakker design.

Een andere grote wijziging is de introductie van USB-C. Apple had jarenlang vastgehouden aan de eigen Lightning-poort, maar vanwege nieuwe EU-wetgeving moet het bedrijf vanaf eind 2024 al zijn toestellen voorzien van USB-C. Dat betekent dat gebruikers eindelijk hun iPhone kunnen opladen met dezelfde kabel als veel andere apparaten, zoals Android-telefoons en laptops.

Eerste eigen modemchip

Naast het vernieuwde design krijgt de iPhone SE ook een belangrijke technologische upgrade. Voor het eerst gebruikt Apple zijn eigen modemchip in plaats van de chips van Qualcomm. Dit zou kunnen betekenen dat de nieuwe SE een betere batterijduur en stabielere mobiele verbindingen krijgt. Daarnaast krijgt het toestel de krachtige A18-processor en Apple Intelligence, waarmee Apple een inhaalslag hoopt te maken op AI-gebied.