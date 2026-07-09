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Nieuwe functie van Meta gebruikt jouw Instagramfoto's: zo zet je het uit

Tech-nieuws

Vandaag, 16:00

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Meta introduceert met Muse Image een nieuwe AI-functie waarmee openbare foto's van Instagram-gebruikers kunnen worden gebruikt om AI-afbeeldingen te maken. Gebruikers kunnen iemand toevoegen aan een prompt door diens Instagram-account te taggen. De AI gebruikt vervolgens openbare foto's van dat profiel om een nieuwe afbeelding te genereren. Hart van Nederland legt uit hoe je voorkomt dat jouw foto's hiervoor worden gebruikt.

Volgens Meta is de functie bedoeld voor het maken van bijvoorbeeld gepersonaliseerde uitnodigingen, creatieve ontwerpen of samenwerkingen. De AI maakt op basis van openbare foto's een nieuwe afbeelding die gebruikers direct kunnen delen.

Steeds meer jongeren delen hun diepste emoties met AI, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Functie uitzetten

Gebruikers met een openbaar Instagram-account kunnen voorkomen dat hun foto's voor deze AI-functie worden gebruikt, maar moeten die optie zelf uitschakelen. Meta stelt hiervoor een aparte privacy-instelling beschikbaar. Er is geen openbare lijst met accounts die kunnen worden gebruikt; iemand moet de exacte gebruikersnaam kennen om een profiel aan een prompt toe te voegen.

Zo zet je de nieuwe functie uit wanneer de functie beschikbaar is in Nederland:

  1. Open de Instagram-app.

  2. Ga naar instellingen.

  3. Ga naar het kopje 'delen en opnieuw gebruiken'.

  4. Zet bij 'Mensen toestaan om te maken met je content en deze opnieuw te gebruiken', zowel bij 'Berichten' en 'Reels' uit.

  5. Nu is het niet meer mogelijk dat andere mensen jouw content gebruiken.

De functie maakt deel uit van Muse Image, een nieuwe AI-afbeeldingengenerator van Meta. Daarmee kunnen gebruikers bestaande foto's met AI bewerken of volledig nieuwe afbeeldingen maken. De tool is voorlopig alleen beschikbaar in de Verenigde Staten via de Meta AI-app, Instagram en WhatsApp en wordt de komende tijd stapsgewijs uitgerold.

Wanneer de functie in Nederland beschikbaar komt, heeft Meta nog niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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