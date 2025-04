'Nepnaaktbeelden van tientallen influencers gedeeld, ook minderjarigen slachtoffer'

Op Telegram worden naaktbeelden verspreid van tientallen Nederlandse en Vlaamse influencers. Die beelden zijn niet echt, maar door kunstmatige intelligentie (AI) gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer.

Volgens het onderzoeksplatform zijn er via Telegram nepnaaktbeelden verspreid van zeker 37 bekende personen uit Nederland en België. In elf gevallen gaat het zelfs om minderjarige influencers. De beelden zijn gemaakt met zogeheten 'uitkleedapps', waarmee gebruikers met behulp van AI een gewone foto kunnen veranderen in een pornografisch plaatje.

Olcay Gulsen werd onlangs slachtoffer van een deepfakepornovideo die rondging op het internet. Ze deed, net als andere bekende gezichten die hier slachtoffer van werden, aangifte. De website werd daarna offline gehaald. In bovenstaande video vertelt ze erover.

De daders gebruiken veelal foto's van de sociale media-accounts van de influencers. De nepnaaktfoto’s werden gedeeld in een speciaal Telegram-kanaal, waar maar liefst 2.200 leden op zaten.

Offline

Pointer heeft melding gedaan bij de politie en veel van de betrokken influencers hebben aangegeven aangifte te willen doen. Telegram heeft het kanaal inmiddels offline gehaald. Welke influencers precies slachtoffer zijn geworden, is niet bekendgemaakt.