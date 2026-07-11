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AI-functie die Instagramfoto's gebruikte na felle kritiek geschrapt

Tech-nieuws

Vandaag, 13:54

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Meta heeft na enkele dagen alweer de stekker getrokken uit Muse Image, de nieuwe AI-functie waarmee afbeeldingen konden worden gemaakt op basis van openbare Instagramfoto's van andere gebruikers. De functie kreeg veel kritiek, omdat gebruikers vreesden dat hun foto's zonder duidelijke toestemming voor AI werden gebruikt.

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Volgens Meta was het de bedoeling om een creatieve tool aan te bieden, waarbij gebruikers zelf konden bepalen of hun openbare foto's hiervoor gebruikt mochten worden. "We hebben de feedback gekregen dat deze functie de plank missloeg, dus is deze niet langer beschikbaar", laat het bedrijf weten.

Steeds meer jongeren delen hun diepste emoties met AI, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Veel kritiek

Muse Image werd dinsdag gelanceerd door Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Gebruikers bleken automatisch voor de functie te zijn aangemeld. Critici riepen mensen met een openbaar Instagram-account daarom op om zich af te melden, zodat hun foto's niet gebruikt konden worden.

Ook de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA uit Hollywood uitte stevige kritiek. Volgens de organisatie moedigde de functie het maken van digitale kopieën zonder toestemming aan. Na het besluit van Meta om de functie te schrappen reageerde de vakbond positief.

De AI-tool was alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en zou op een later moment ook in andere landen worden uitgerold.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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