ICT-systemen Openbaar Ministerie weer opgestart, geen sprake van hack

De systemen van het Openbaar Ministerie worden weer opgestart, meldt een woordvoerder. Vrijdagmiddag werd het OM uit voorzorg volledig afgesloten van het internet vanwege "een hardnekkige verstoring diep in het systeem, waarvan de oorzaak op dat moment niet te duiden was".

Inmiddels is gebleken dat er geen sprake was van een cyber- of veiligheidsincident. Door de organisatie af te sluiten van het internet kon op een veilige manier digitaal onderzoek worden uitgevoerd.

"De oorzaak van het incident betrof een verstoring in het systeem", laat een woordvoerder van het OM weten. Naar verwachting duurt het opstarten van de systemen en het herstellen van verbindingen tot in de loop van zaterdagmiddag.

ANP