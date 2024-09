Alles automatisch, Marcel heeft huis vol gadgets: 'Beetje doorgeslagen'

Slimme apparaten veroveren onze huizen, van slimme thermostaten tot smart TV’s. Inmiddels hebben bijna 9 op de 10 Nederlanders zo'n slim apparaat thuis, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Marcel van der Steen heeft er een stuk meer dan één.

Marcel werd rijk met bitcoin en investeerde dat in het bouwen van zijn droomhuis: een huis waarin alle soorten gadgets zijn geïntegreerd. Van een slimme koelkast tot automatische verlichting en van een op afstand bestuurbare fontein en jaloezieën tot met de zon meedraaiende zonnepanelen. Alles is met het internet verbonden.

Is hij niet een beetje doorgeschoten? "Ja, maar als je dit allemaal met de hand zou moeten doen, dat is niet te doen. Het is vooral het gemak."

Bekijk zijn huis met alle gadgets in de bovenstaande video.