Gronings glorie: nieuwe kampeergame Outbound gaat als een speer

Wie Hart van Nederland de afgelopen tijd heeft gevolgd, weet het: kamperen is in veel gevallen flink duurder geworden. Maar wat als we zeggen dat je de halve wereld over kunt rijden met een campertje, overal je tent kunt opzetten en alles helemaal naar eigen smaak kunt inrichten? En dat voor maar een paar tientjes? Het kan echt.

Maar wel digitaal. De Groningse spelontwikkelaars van Square Glade Games bedachten met Outbound precies dat concept, en direct met succes. De game is overal uitverkocht. Fysiek dan, want digitaal is het spel nog gewoon te downloaden. Ook via die weg gaat het hard. Marc Volger en Tobi Schnackenberg zitten achter het spel en richtten samen de studio op. De heren zijn dan ook bijzonder blij met de goede ontvangst en de verkoopcijfers.

Licht uit s.v.p.

"We hebben er dan ook dik drie jaar aan gewerkt", legt Marc uit. Dat deden ze met een klein team, variërend van vijf tot ongeveer tien mensen. In de gamewereld is dat echt peanuts als het gaat om grote, goedverkopende titels. In de indie-scene, waar deze game onder valt, is het gebruikelijker om met kleine teams te werken. Maar de opbrengsten en successen zijn daar vaak lang niet zo groot als bij deze game.

Marc zegt dat ze nog lang niet klaar zijn, ook al is het spel nu uit op alle consoles en pc: "We zijn druk bezig met patches en bugfixes. Ook komt er een roadmap voor de komende maanden met updates en DLC's (red: downloadable content, oftewel speluitbreidingen). Wat we bijvoorbeeld horen van fans, is dat ze de verlichting van de campers uit willen doen. Nou, dan regelen we dat."

Mooie wereld

Ook gamejournalist Martin Verschoor van ID Tech & Games is het succes niet ontgaan: "Outbound laat zien dat ook kleine Nederlandse gamestudio's wereldwijd kunnen doorbreken zonder een gigantisch budget, zoals grote studio's als Guerrilla Games. De game valt in het populaire 'cozy game'-genre: rustige en ontspannende games waarin bouwen, ontdekken en creativiteit centraal staan, vergelijkbaar met de sfeer van Animal Crossing: New Horizons. Dat is een grote Nintendo-titel."

Mogelijk gaan we dit in de toekomst nog veel vaker zien, denkt Verschoor: "Het succes laat zien dat Nederlandse indie-ontwikkelaars steeds beter inspelen op wereldwijde trends en dankzij platforms zoals Steam internationaal zichtbaar kunnen worden. Zo zie je maar weer dat internet ook een mooie wereld kan zijn."