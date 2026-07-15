Gegevens van meer dan 40.000 Nederlandse kampeerders op straat na hack

Een Franse campingboekingssite is in februari dit jaar gehackt. Hierdoor liggen ook de gegevens van tienduizenden Nederlanders die via deze site een vakantie hebben geboekt op straat. Dat meldt EenVandaag na eigen onderzoek.

Het gaat om het campingboekingssysteem Secureholiday. Veel campings in Europa maken hier gebruik van. Bij boekingen van ongeveer 500 campings in Frankrijk, Spanje en Italië zijn de gegevens van 41.577 Nederlandse reserveringen gestolen. Het gaat om namen, e-mailadressen, reisbestemming, boekingsdata en het betaalde bedrag.

Topman Manuel Mirabel van moederbedrijf Ctoutvert bevestigt in een reactie aan EenVandaag dat eind februari een hacker toegang heeft gekregen tot het systeem van een derde partij. Volgens hem zijn daarbij namen, bestemmingen, e-mailadressen, boekingsgegevens en de hoogte van het betaalde bedrag buitgemaakt. Gegevens van betaalpassen en bankinformatie zouden niet zijn buitgemaakt. Mirabel zegt dat alle gedupeerden via hun camping zijn geïnformeerd.

Volgens Ctoutvert zijn vooral campings in Frankrijk, Spanje en Italië getroffen. Ruim de helft van de getroffen kampeerders is Frans. Het gaat om een deel van de boekingen die tussen oktober en eind februari zijn gedaan.

Creditcard

De hack is aan het licht gekomen doordat cybercriminelen die deze informatie hadden gekocht, in mei en juni e-mails hebben verstuurd naar de kampeerders. Volgens die e-mails moest met een creditcard de betaling voor de boeking definitief worden gemaakt.

Het datalek was volgens het Franse bedrijf in februari nog dezelfde dag gedicht. Criminelen konden daarvoor wel toegang krijgen tot gegevens.

In onderstaande video legt Hart van Nederland uit hoe je jezelf kunt beschermen tegen een datalek: