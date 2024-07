'Bunq-medewerkers bekeken rekeningen van klanten en geliefden'

Bunq kwam onlangs in het nieuws nadat NOS en NRC hadden onthuld dat phishingaanvallen vaak succesvol zouden zijn en dat gedupeerde klanten moeilijk in contact konden komen met de jonge bank. Naar aanleiding daarvan nam de bank extra maatregelen. Ook hebben ze beloofd, hoewel dat even duurde, gedupeerde klanten te zullen compenseren. In de video hierboven vertellen Gabrielle en Nico over hun ervaringen.