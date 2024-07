Bunq gaat klanten die geld verloren door fraude alsnog compenseren

Bunq gaat klanten die de dupe zijn geworden van phishing en helpdeskfraude alsnog compenseren. De onlinebank heeft alle gevallen doorgenomen en de gedupeerden die bij het bedrijf bekend zijn, krijgen gemiddeld 85 procent van hun verloren geld terug.

Topman Ali Niknam wil niet zeggen hoeveel slachtoffers bunq gaat vergoeden en welk schadebedrag daar in totaal mee gemoeid is. De bedragen kunnen per geval verschillen. Eerder maakte de bank bekend dat er vorig jaar 85 slachtoffers van fraude waren.

Ook Bunq-klanten Gabrielle en Nico uit het Gelderse Heteren werden slachtoffer van spoofing, oftewel bankhelpdeskfraude en verloren daarmee veel geld. Bekijk hun verhaal in de video bovenaan.

1,6 miljoen euro verloren

Er is al wekenlang onrust over de jonge bank. Die ontstond toen NOS en NRC eind mei bekendmaakten dat opvallend veel klanten van bunq door oplichterstrucs hun geld hadden verloren. Zij tekenden de verhalen op van 28 slachtoffers die samen ruim 1,6 miljoen euro kwijtraakten, gemiddeld bijna 60.000 euro per geval.

De gedupeerden zeiden moeilijk contact te kunnen krijgen met medewerkers van de bank en er was kritiek op het gebrek aan beveiligingsmaatregelen.

Coulanceregeling

De bank zegt alle gedupeerde klanten persoonlijk te hebben geïnformeerd over de nieuwe coulanceregeling, waarbij nu het principe geldt 'schade volledig vergoeden tenzij'. Klanten krijgen voortaan in beginsel 100 procent van de schade vergoed.

Per geval kijkt bunq vervolgens naar "zowel harde criteria als specifieke omstandigheden", waardoor de bank alsnog zou kunnen besluiten om niet tot coulance over te gaan of de hoogte aan te passen. In schrijnende gevallen wordt extra coulance verleend, aldus de bank.

De Consumentenbond is blij met de tegemoetkoming voor de fraudeslachtoffers van bunq. "Of alle gedupeerden, vooral die met heel hoge schadebedragen, tevreden zijn, is een vraag aan hen", merkt directeur Sandra Molenaar daarbij wel op. "Maar wij zijn in ieder geval blij dat bunq inziet dat gedupeerden te goeder trouw handelden en bunq nu met een, naar het zich laat aanzien ruimhartige, compensatie komt."

'Beveiligingsmaatregelen nodig'

De consumentenorganisatie heeft ook een kritische noot. Volgens de bond verlaagt de bank de vergoeding als consumenten bijzonder onvoorzichtig zijn geweest, bijvoorbeeld als ze duidelijke waarschuwingen van de bank hebben genegeerd.

Molenaar: "We hebben daar, tot op zekere hoogte, begrip voor. Consumenten hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Maar criminelen gaan heel professioneel en steeds slimmer te werk. Oplichting is vaak echt niet duidelijk. Beveiligingsmaatregelen van de bank om consumenten te beschermen, zijn dan ook hard nodig. Voorkomen is beter dan genezen."

ANP