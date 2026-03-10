Volg Hart van Nederland
Klanten zien naam, adres en winkelwagen van anderen door fout bij webwinkel bol

Vandaag, 17:51 - Update: 2 uur geleden

Klanten van webwinkel bol kwamen afgelopen weekend terecht op een pagina van een andere klant, bevestigt een woordvoerder van bol na berichtgeving van Tweakers. Het was het gevolg van een "technisch incident" en overkwam "tientallen klanten", laat de woordvoerder weten.

"Het incident is direct na ontdekking onderzocht en verholpen. We nemen dit uiteraard zeer serieus en staan in contact met klanten die zich over dit onderwerp bij ons melden", stelt de woordvoerder. Bol doet nog onderzoek naar wat er precies misging.

Bol zegt dat "enkele klanten een pagina te zien kregen die bestemd was voor een andere klant". Een getroffen klant zei tegen Tweakers dat die in de winkelwagen van een andere klant terechtkwam en daar naam, adresgegevens en producten van die andere klant zag.

Wat is een datalek en wat kun je ertegen doen? Hart van Nederland legt het je in de onderstaande video uit:

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?
2:16

De webwinkel zegt de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben geïnformeerd over het incident.

Door ANP

