Apple komt met software-update om stralingsniveau iPhone te verlagen

Apple gaat in alle EU-landen een software-update doorvoeren op de iPhone 12, om het stralingsniveau van het toestel te verlagen. De smartphone blijkt namelijk niet overal aan de Europese gezondheidsnormen te voldoen.

De software-update, gepland "in de komende weken" in de hele EU, volgt op een wijziging in 2023 die al in Frankrijk werd doorgevoerd op basis van tests door de voor radiofrequenties verantwoordelijke toezichthouder ANFR.

"We blijven het oneens met de testmethode van de Franse ANFR, maar respecteren de beslissing van de Europese Commissie", aldus Apple in een verklaring. "Klanten kunnen hun iPhone 12 met volledig vertrouwen gebruiken, zoals altijd."

Verkoopverbod

In 2023 kondigde de ANFR een verkoopverbod af voor de telefoon, die in 2020 op de markt kwam. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de iPhone 12 in de broekzak wordt gedragen, nam het lichaam meer elektromagnetische straling op dan volgens de Europese normen is toegestaan.

Apple moest de software-update in Frankrijk doorvoeren bij alle klanten met een iPhone 12. In Nederland kwam het nooit tot een verkoopverbod. De Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI) stelde weliswaar vast dat de iPhone 12 soms te veel straling afgeeft, maar volgens de Nederlandse toezichthouder levert dit geen acute gezondheidsrisico's op.

ANP