Ouders gewaarschuwd: afgedekte kinderfoto’s bieden geen digitale veiligheid meer

AI

Vandaag, 08:26

De politie van Zuidoost-Fryslân waarschuwt op Facebook ouders dat het afplakken van gezichten of lichaamsdelen op foto’s met digitale stickers of emoji’s kinderen niet langer beschermt in het huidige AI-tijdperk.

Veel ouders gebruiken digitale stickers of emoji’s met de beste intenties, bijvoorbeeld om een kind in bad of op het strand te beschermen. Volgens de politie kan deze manier van afschermen echter averechts werken. Moderne AI-systemen kunnen ontbrekende informatie op foto’s reconstrueren aan de hand van patronen, context, eerdere beelden en metadata. Een afgedekt gezicht of lichaamsdeel betekent dus niet dat de foto onbruikbaar is voor analyse.

Extra herkenningspunt

“Een sticker kan juist een extra herkenningspunt zijn voor AI,” schrijft de politie. Het markeert een plek waar iets verborgen is, wat algoritmes kan helpen bij het zoeken, classificeren of reconstrueren van vergelijkbare beelden, bijvoorbeeld op het darkweb.

De politie benadrukt dat AI fundamenteel anders kijkt dan mensen. Waar ouders geruststelling vinden in het afplakken van een foto, kan een algoritme de ontbrekende informatie met grote nauwkeurigheid aanvullen. Met slechts enkele foto’s van sociale media kunnen moderne systemen zeer realistische beelden genereren, zonder dat daarvoor technische kennis nodig is.

AI is niet alleen maar slecht. Zo ondersteunt AI bijvoorbeeld een chirurg in de operatiekamer, zoals te zien is op deze beelden:

AI helpt chirurg in operatiekamer: 'Robot denkt mee'
2:11

AI helpt chirurg in operatiekamer: 'Robot denkt mee'

Kritisch nadenken

Het belangrijkste advies van de politie is dat ouders kritisch nadenken voordat ze beelden online plaatsen. “Een sticker, filter of afplakmiddel is geen bescherming tegen AI. De beste bescherming is de afweging die je maakt vóórdat je deelt: wie kan dit zien, waar kan het terechtkomen en hoort deze foto überhaupt online?”

Door Redactie Hart van Nederland

