Grote storing bij OpenAI leggen ChatGPT en videomaker plat

ChatGPT en Sora, beiden van het Amerikaanse techbedrijf OpenAI, kampten donderdagavond met een storing. Op allestoringen.nl meldden duizenden gebruikers in Nederland en wereldwijd dat er een storing is. Inmiddels is de grote storing voorbij.

ChatGPT is een populaire website waarmee met kunstmatige intelligentie teksten gecreëerd kunnen worden. Sora maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie, en wordt gebruikt om AI-video's te maken.

De storing begon volgens het bedrijf OpenAI rond 20.00 uur Nederlandse tijd. De oorzaak zou liggen bij een 'upstream provider'. OpenAI meldt dat de grote storing voorbij is, maar dat er nog wel fouten kunnen voorkomen.