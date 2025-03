Dit zijn de tegenstanders van Oranje op weg naar het WK

Nadat Nederland zondagavond in de kwartfinales van de Nations League is uitgeschakeld door Spanje, is de weg richting het WK van 2026 duidelijk geworden. De loting voor de Europese kwalificatie vond al plaats in december. Oranje is ingedeeld in groep G, samen met Polen, Finland, Litouwen en Malta.

De eerste kwalificatiewedstrijden staan gepland voor juni, gelijktijdig met de finaleronde van de Nations League. Nederland trapt af op 7 juni met een uitwedstrijd tegen Finland, gevolgd door een thuisduel tegen Malta op 10 juni. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummers 2 via play-offs nog kans maken op een van de resterende vier tickets.

Voor de wedstrijd Spanje-Nederland van zondagavond vierden honderden Nederlanders feest, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Dit is een overzicht van de wedstrijden die Nederland speelt op weg naar het WK in 2026:

Nederland ontloopt door het verlies op Spanje de groep met Turkije, Georgië en Bulgarije, waarin Spanje nu is ingedeeld. De Spanjaarden beginnen hun kwalificatiereeks pas in september met uitwedstrijden tegen Bulgarije en Turkije.