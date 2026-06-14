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Oranjesupporters zetten Houston op z'n kop: 'Nederlandse fans zijn legendarisch'

WK

Vandaag, 17:47

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De eerste Oranje-fanwalk is begonnen. Voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan, kleurt het Amerikaanse Dallas oranje. Duizenden feestende supporers lopen mee naar het stadion.

Fans verzamelen zich vanaf 10.00 uur lokale tijd, 17 uur Nederlandse tijd, bij het Choctaw Stadium in Arlington. De stoet wordt aangevoerd door de bekende Oranjebus, die helemaal over de oceaan naar Texas vervoerd is.

Nederlandse fans legendarisch

De Amerikanen kijken er vol bewondering naar. "Dallas en Arlington zijn trots het decor te mogen vormen voor de allereerste Oranje Fanwalk van dit WK. De passie en energie van de Nederlandse fans zijn wereldwijd legendarisch en we kunnen niet wachten om die beleving in onze regio te verwelkomen. Dit wordt een dag om nooit te vergeten", zei de voorzitter van het North Texas FWC Organizing Committee eerder, aldus OnsOranje.

Om 19.50 uur Nederlandse tijd speelt Oranje tegen Japan.

Door Redactie Hart van Nederland

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