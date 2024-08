Vrouwen die net hebben leren fietsen, rijden stuk Tour de France: 'Paar keer in berm gevallen'

De Tour de France Femmes gaat bijna van start. Maandag beginnen de fietsers vanuit Rotterdam aan de tour. Zondag werd speciaal een stuk van de route in de stad autovrij gemaakt, zodat geïnteresseerden een stukje van het wedstrijdparcours konden fietsen. Voor een groep vrouwen een speciale dag, want zij hebben net leren fietsen.

De deelneemsters van het Rotterdams Peloton hebben de afgelopen maanden hard geoefend om te leren fietsen. Leontien van Moorsel is ambassadeur van het initiatief, waar 154 vrouwen aan meedoen. "In Rotterdam zijn er heel veel mensen die niet kunnen fietsen. Dus die hebben we de afgelopen 100 dagen, in aanloop naar de tourstart, fietsles gegeven", laat de oud-wielrenster weten.

Voor de vrouwen is deze dag dus een kers op de taart. Maar ze zijn ook wel een beetje zenuwachtig: "Die brug is echt spannend voor mij. Maar ik ga het toch proberen", zegt deelneemster Maria Robalo tegen Hart van Nederland. En nog een extra motivatie om het parcours uit te rijden: je mag de fiets houden als je over de finishstreep rijdt.

Bekijk in de video hierboven hoe het de vrouwen afging.

In de berm gevallen

Het parcours gaat ook Michella Martis niet in de koude kleren zitten: "Het is echt spannend, maar ik heb er zin in", laat ze weten. "Het was een van mijn doelen om te leren fietsen en dat is gelukt." Al ging het niet helemaal vanzelf. "Ik ben een paar keer in de berm gevallen", lacht Martis.

Van Moorsel is in ieder geval apetrots op de dames die hun angsten hebben overwonnen: "Als je dat overwint, is dat natuurlijk superknap."