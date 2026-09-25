Oud-wielrenner Rini Wagtmans (79) overleden

Oud-wielrenner Rini Wagtmans is vrijdagochtend in zijn woonplaats Sint Willebrord overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Wagtmans, die al langere tijd ziek was, is 79 jaar geworden.

Wagtmans werd op 26 december 1946 geboren in Sint Willebrord. Hij schreef in totaal vier etappes in de Tour de France op zijn naam. In 1971 droeg hij één dag de gele trui. Wagtmans werd zesde in de Tour van 1969 en eindigde een jaar later als vijfde in de Ronde van Frankrijk. Hij won in 1970 ook twee etappes in de Ronde van Spanje.

Wagtmans had een hele verzameling aan trofeeën, fietsen en gewonnen truien. Eerder sprak Hart van Nederland hem over zijn aandenkens:

2:16 Wie helpt tourheld Rini Wagtmans van zijn verzameling af?

Wagtmans moest in 1973 vanwege hartklachten stoppen als profwielrenner. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg.

'Renner van formaat'

De gemeente Rucphen heeft "met droefheid" kennisgenomen van het overlijden. "Met zijn heengaan verliest de gemeente Rucphen een markante inwoner, een groot ambassadeur van St. Willebrord en een wielerpersoonlijkheid die onlosmakelijk verbonden is met onze gemeente", staat op de website van de gemeente Rucphen, waar Wagtmans geboorteplaats Sint Willebrord onder valt.

Rucphen bestempelt Wagtmans als "een renner van formaat". "Met zijn herkenbare witte haarlok - die hem de bijnaam 'de witte bles' opleverde - was hij een persoonlijkheid die in het peloton én daarbuiten niet onopgemerkt bleef", stelt de gemeente.

Condoleanceregister

In 2025 werd Wagtmans ereburger van de gemeente Rucphen. In de centrale hal van het gemeentehuis ligt een papieren condoleanceregister waarin medeleven kan worden betuigd.