Kooij zegeviert in de straten van Viadana in twaalfde etappe Giro d'Italia

Wielrenner Olav Kooij van Visma–Lease a Bike heeft de twaalfde etappe in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De 23-jarige Nederlander was na 172 kilometer de snelste in de massasprint van Modena naar Viadana. Met zijn zege nam Kooij revanche op zijn sprint in de vierde etappe, waarin hij werd geklopt door Casper van Uden. Dit keer was Kooij sneller dan Van Uden, die als tweede eindigde.

"Ik ben heel blij dat we dit met zijn allen konden doen vandaag", vertelt Kooij in Viadana tijdens een flashinterview. Kooij had vooral veel te danken aan zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert die hem aan het slot van de etappe naar de streep loodste. "Alleen hij kan dat op die manier. Hij deed dat buitengewoon goed", aldus een lachende Kooij. "Fantastisch werk."

Volgens Kooij gaat zijn ploeg voor meer tijdens deze editie van de Giro. "We zijn nog niet klaar hier.

Kooij boekte vorig jaar zijn eerste etappezege in de Giro. Eerder dit seizoen won de sprinter al een rit in de Tirreno-Adriatico en was hij twee keer de snelste in de Ronde van Oman.

Derde Nederlands dagsucces

De sprintzege was de 40e overwinning van Kooij als professional. Het was het derde dagsucces voor een Nederlandse renner tijdens deze Giro. Eerder waren Van Uden en Daan Hoole succesvol.

De Mexicaan Isaac Del Toro van UAE Team Emirates blijft aan de leiding van het klassement van de Giro. Zijn Spaanse ploeggenoot Juan Ayuso staat tweede. De 108e editie van de Ronde van Italië eindigt op 1 juni in Rome.

ANP