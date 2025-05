Nederlands wielrensucces: compleet Nederlands podium in vierde etappe Giro d'Italia

Een volledig Nederlands podium in de vierde etappe van de Giro d’Italia. De 23-jarige wielrenner Caspar van Uden van Picnic–PostNL was in de rit van Alberobello naar Lecce, over een afstand van 189 kilometer, de sterkste in de massasprint. Van Uden bleef landgenoot Olav Kooij (Visma–Lease a Bike) voor. Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) eindigde als derde.

Het is de eerste ritzege in de Giro voor Van Uden. De roze leiderstrui blijft om de schouders van Mads Pedersen (Lidl - Trek), die als vierde over de finish kwam en zijn voorsprong in het klassement op Primoz Roglic behield.

Voor Van Uden is het de vijfde zege in zijn profcarrière. De Schiedammer, die zijn Giro-debuut maakt, won vorig jaar een rit in de AlUla Tour, twee etappes in de ZLM Tour en Rund um Köln.

De Spanjaard Francisco Muñoz ging in de rit alleen in de aanval en reed lang in zijn eentje vooruit. Hij werd met nog 57 kilometer te gaan ingelopen in een etappe waarin alle renners rekenden op een massasprint.

Op de lokale ronde nam Alpecin-Deceuninck het initiatief voor hun sprinter Kaden Groves. Kooij werd bij een breukje terug naar voren gebracht door Edoardo Affini, maar raakte op het laatste rechte stuk ingesloten. Van Uden begon zijn sprint na het werk van Bram Welten van ver, Kooij kwam nog sterk opzetten, maar was te laat. Maikel Zijlaard maakte het Nederlandse podium compleet door voor Pedersen als derde te eindigen.

De vijfde etappe van woensdag van Ceglie Messapica naar Matera kent een heuvelachtige finale.

ANP