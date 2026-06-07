'Robin van Persie per direct weg als trainer bij Feyenoord'

Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldt De Telegraaf. De voormalig topspits had in De Kuip nog een contract tot medio 2027, maar dat is voortijdig beëindigd.

De beslissing komt van de nieuwe clubleiding, aldus de krant. Technisch directeur Dévy Rigaux, die op 1 juni begon, en de per 1 juli startende algemeen directeur Robert Eenhoorn hebben de afgelopen periode het afgelopen seizoen geanalyseerd. Daarbij is besloten een andere koers te varen.

Champions League-plaatsing niet voldoende

Van Persie hoopte ondanks een wisselvallig seizoen door te kunnen als trainer. Feyenoord eindigde uiteindelijk als tweede in de Eredivisie en plaatste zich daarmee voor de Champions League.

Toch bleek dat niet voldoende om zijn positie veilig te stellen. De Rotterdammers kenden vooral in de laatste maanden van 2025 een moeizame periode. Na een reeks tegenvallende resultaten werd Dick Advocaat eerder al als adviseur aan de technische staf toegevoegd.

Over een opvolger is nog niets bekend.