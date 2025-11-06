Zestien mensen aangehouden rondom wedstrijd Ajax-Galatasaray

Zestien mensen zijn aangehouden rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en de Turkse topclub Galatasaray, zo laat de politie weten aan het ANP. De misdrijven variëren van mishandeling en openlijke geweldpleging tot het bezit van vuurwerk en bivakmutsen. Onder de zestien arrestanten zijn zes supporters van de club uit Istanboel.

Het duel vond woensdagavond plaats. Al eerder op de middag was het onrustig in de hoofdstad. Op de Dam kwam het rond 17.30 uur tot een confrontatie tussen supporters van de twee clubs. De ME moest daar ingrijpen. Ook na de wedstrijd ging het mis en kregen supporters het met elkaar aan de stok buiten het stadion. Onder meer een steward en een supporter raakten gewond. Ook de politie werd bestookt met stenen en blikjes.

Veiligheidsrisicogebied

Vanwege de wedstrijd werden zowel het gebied rondom het stadion als de Amsterdamse binnenstad aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Deze verordening gold vanaf woensdagmiddag tot en met middernacht. De politie mocht hierdoor preventief fouilleren en gezichtsbedekking was verboden. Ondanks deze maatregelen liep het toch uit de hand. Rond 0.30 uur keerde de rust terug bij de Amsterdam Arena.

Ajax verloor met 0-3 van Galatasaray en staat nog altijd op nul punten in de Champions League.