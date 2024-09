Weer puntenaftrek voor Vitesse: 6 punten in mindering

De licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse een straf opgelegd van 12 punten aftrek, waarvan 6 voorwaardelijk. De club uit Arnhem kreeg de straf om het vorig seizoen te laat verstrekken van financiële rapportages en het geven van onjuiste informatie in relatie tot de sanctiewetgeving.

"Het is vervelend dat de club opnieuw gestraft wordt voor zaken uit het verleden", zei algemeen directeur Edwin Reijntjes op de site van Vitesse. "Zeker in een periode waarin veel positiviteit rondom de club heerst, is dit een klap voor alle Vitessenaren. We willen ons focussen op het vasthouden van de positieve vibe van dit seizoen."

Vorig jaar vierden Vitesse-fans een groot feest toen duidelijk werd dat de club mee mocht blijven doen in het betaald voetbal:

0:33 Feest en vuurwerk in Arnhemse binnenstad na redding Vitesse

De puntenaftrek heeft geen invloed op de periodestand, maar wel op de eindrangschikking. Vitesse degradeerde afgelopen seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg staat na de straf op de 19e plaats met 4 punten uit zeven duels.

Hart van Nederland/ANP