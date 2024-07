Van der Sar in eerste interview na hersenbloeding: 'Was een zwaar jaar'

Het gaat weer goed met Edwin van der Sar. Dat heeft hij maandagavond laten weten bij het NOS-programma De Avondetappe in Turijn. De oud-doelman werd vorig jaar getroffen door een hersenbloeding toen hij op vakantie was in Kroatië. "Het is een zwaar jaar geweest", blikt hij terug.

Van der Sar gaf zijn eerste interview nadat zijn gezondheid hem een jaar geleden in de steek liet. Het was een zware periode: "Met name de eerste vijf à zes maanden nadat ik de hersenbloeding kreeg", aldus de oud-directeur van Ajax. Na een lange herstelperiode met "veel rust en veel onderzoeken" probeert hij sinds januari zijn leven weer op te pakken. Van der Sar: "Over het algemeen ben ik er denk ik goed uitgekomen."

Nu kan de oud-voetballer eindelijk weer vooruitkijken: "Heb het geluk gehad dat je na zo'n medisch geval toch op een goede manier het leven weer op kan pakken, en toch de dingen kan gaan doen die mooi zijn in het leven. En dat doe je met familie en vrienden."

Tegenvallend seizoen

De international begon in 2012 als directeur marketing bij Ajax en vervulde sinds 2016 de rol van algemeen directeur bij de Amsterdamse club. Na een tegenvallend seizoen, waarin Ajax als derde eindigde en er veel kritiek was op de clubleiding, gaf Van der Sar aan op te zijn.

Eind 2009 werd ook de vrouw van Van der Sar getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar zelf was destijds doelman van Manchester United.

