FC Twente verliest met 10 man van Lazio, AZ strijdend ten onder tegen Tottenham

FC Twente heeft de thuiswedstrijd tegen Lazio in de Europa League met 2-0 verloren. De club uit Enschede speelde nagenoeg de hele wedstrijd met een man minder. Doelman Lars Unnerstall kreeg in de elfde minuut een rode kaart na een tackle op de doorgebroken Boulaye Dia.

FC Twente houdt 2 punten in het tweede toernooi voor clubteams van de UEFA, na gelijke spelen tegen Manchester United (1-1) en Fenerbahçe (1-1). Lazio is ook na drie duels nog zonder puntenverlies.

Lazio kreeg heel veel kansen met een man meer op het veld. Maar het duel bleef lang spannend omdat aanvankelijk alleen Pedro in de 35e minuut wist te scoren. Uiteindelijk besliste Gustav Isaksen het duel in de 87e minuut.

Ook nederlaag AZ

AZ heeft de wedstrijd bij Tottenham Hotspur in de Europa League verloren. In Londen eindigde het duel in 1-0 voor de thuisploeg van coach Ange Postecoglou door een benutte strafschop van Richarlison.

Voor Tottenham is het de derde overwinning in de Europa League. AZ won eerder in de Europa League van Elfsborg en verloor van Athletic Club. Na een ongeslagen reeks van zeven wedstrijden dit seizoen, ging de ploeg van coach Maarten Martens voor de vijfde keer op rij onderuit.