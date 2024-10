Ajax wint dankzij rode kaarten Qarabag

Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Qarabag in de Europa League gewonnen (0-3). Kenneth Taylor, Wout Weghorst en de ingevallen Chuba Akpom maakten de doelpunten in Azerbeidzjan.

Qarabag stond na vijftien minuten met een man minder op het veld. Júlio Romão kreeg een rode kaart voor een overtreding op de doorgebroken Mika Godts. De thuisploeg beëindigde het duel met negen spelers. Elvin Cafarqulijev kreeg in de slotfase bij een achterstand van 0-3 zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Ajax staat op 7 punten na drie duels in het hoofdtoernooi van het tweede toernooi voor clubteams van de UEFA. Het nog puntloze Maccabi Tel-Aviv is over twee weken de volgende tegenstander in Amsterdam.

ANP