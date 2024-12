Turkse club Besiktas wil niet in Enschede spelen tegen FC Twente

De Turkse club Besiktas wil de wedstrijd in de Europa League op 30 januari tegen FC Twente niet in het stadion Grolsch Veste in Enschede spelen. De club heeft bij de Europese voetbalbond UEFA een verzoek ingediend het duel in een andere Nederlandse stad of desnoods in een ander land te spelen. Besiktas is boos omdat de club geen eigen supporters mag meenemen naar Enschede.

In een verklaring op de eigen website haalt de club uit Istanbul uit naar burgemeester Roelof Bleker, die dat besluit nam omdat hij bang is voor rellende supporters bij de wedstrijd. "Hoewel onze vicevoorzitters hebben beloofd alle door de lokale autoriteiten geëiste veiligheidsmaatregelen te nemen en ook nog de gevraagde procedure voor de kaartverkoop uit te voeren, is burgemeester Bleker bij zijn besluit gebleven. Wij beschouwen dat als een daad van discriminatie", aldus Besiktas.

De club wil nu dus in een stadion elders spelen "waar de supporters van beide clubs op een vriendelijke en veilige manier op de tribune kunnen zitten."