Ajax wint met klinkende cijfers van Besiktas in Europa League

Ajax is het hoofdtoernooi van de Europa League uitstekend begonnen. De club was veel te sterk voor Besiktas in een sfeervolle Johan Cruijff ArenA (4-0).

Kian Fitz-Jim opende in de 31e minuut de score (1-0). Ajax besliste het duel vlak na rust met doelpunten van Mika Godts en Kenneth Taylor. Godts bepaalde in de 73e minuut ook de eindstand.

Trainer Giovanni van Bronckhorst leed zijn eerste nederlaag met Besiktas na een uitstekende seizoenstart. Zijn ploeg is nog ongeslagen in de Turkse competitie en versloeg Galatasaray (5-0) in een wedstrijd om de nationale Supercup.

ANP