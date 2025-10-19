Terug

Oud-voetballer Royston Drenthe getroffen door herseninfarct

Voetbal

Vandaag, 17:18

Royston Drenthe is getroffen door een herseninfarct. Dat meldt FC De Rebellen op Instagram. In het bericht is te lezen dat de oud-profvoetballer momenteel wordt verzorgd in een ziekenhuis en 'in goede handen verkeert'. De familie van de 38-jarige Drenthe vraagt om rust en privacy.

In 2005 begon Royston Drenthe zijn carrière bij Feyenoord. Later voetbalde hij voor onder meer Real Madrid, Everton en Sparta. Eén keer kwam Drenthe uit voor het Nederlands elftal. Tegenwoordig is hij te zien als analyticus bij Europese wedstrijden van Nederlandse clubs.

Het is niet bekend hoe het momenteel met de oud-profvoetballer gaat. In het Instagram-bericht zegt het team te hopen op een voorspoedig herstel.

Door Redactie Hart van Nederland

