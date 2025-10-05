Oud-profvoetballer betrokken bij zwaar ongeluk op A4, Lamborghini total loss

Bij een ongeluk op de A4 zaterdagavond is de Lamborghini van oud-profvoetballer Eljero Elia total loss geraakt. In gesprek met Omroep West laat de voormalig voetballer weten dat de auto voor hem plotseling remde en daarbij geen gevarenlichten aandeed, waardoor Elia de auto naar eigen zeggen niet meer kon ontwijken. Bij het ongeval raakten ook twee andere auto's beschadigd.

"Ik reed op een stuk waar het normaal gesproken rustig is rond dat tijdstip. Ineens zag ik dat het verkeer voor me in de remmen ging en stil stond. Ik probeerde nog te remmen, maar ik slipte door", aldus Elia in gesprek met Omroep West. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt, maar van de Lamborghini is niets meer over.

Door het ongeluk was de snelweg tijdelijk afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan, waarna een paar uur later alles was opgeruimd en de snelweg weer kon worden vrijgegeven. De auto's zijn weggehaald door een berger.