Feyenoord-icoon Ove Kindvall (82) overleden

Voormalig Feyenoord-voetballer Ove Kindvall is op 82-jarige leeftijd overleden, zo maakt de club bekend. De Zweed maakte in 1970 het winnende doelpunt in de finale van de Europa Cup I tegen Celtic. Het was de eerste keer dat een Nederlandse club de belangrijkste Europese beker won.

Kindvall was een belangrijke speler in het succesvolle Feyenoord van eind jaren 60 en begin jaren 70, waarin ook onder anderen Coen Moulijn, Willem van Hanegem en Wim Jansen speelden. Met clubicoon Rinus Israël overleed ruim een maand geleden ook al de maker van het andere doelpunt in de finale tegen Celtic (2-1).

De legendarische treffer van Kindvall viel in de slotminuten van de verlenging van de eindstrijd in Milaan. Na een lange bal van achteruit nam de Zweedse aanvaller de bal met de schouder mee en plaatste die vervolgens hoog in het doel. Feyenoord won vervolgens ook de wereldbeker door de Argentijnse club Estudiantes de La Plata te verslaan.

Kindvall speelde van 1966 tot 1971 voor Feyenoord, dat in die periode ook twee keer landskampioen werd. Verder speelde de Zweed in eigen land voor Norrköping en Göteborg. Hij nam deel aan de WK's van 1970 in Mexico en 1974 in West-Duitsland.

ANP