Feyenoord-legende Rinus Israël (83) overleden

Feyenoord-icoon en oud-international Rinus Israël is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan het ANP. Israël stond bekend als een harde verdediger; hij werd drie keer landskampioen met Feyenoord en veroverde in 1970 de Europa Cup I. 'IJzeren Rinus' won met de Rotterdamse club ook de wereldbeker en de UEFA-cup. Hij kwam 47 keer uit voor het Nederlands elftal.

Israël speelde van 1966 tot 1974 bij Feyenoord. In het centrum vormde hij lange tijd een illuster duo met Theo 'de Tank' Laseroms. Daarna was hij nog een jaar actief bij Excelsior en een flinke periode bij PEC Zwolle, waar hij in 1982 zijn loopbaan afsloot.

Israël was met Oranje op het WK van 1974. Hij had toen al vaak last van blessures en kwam niet verder dan enkele invalbeurten. Bondscoach Rinus Michels zette Arie Haan en Wim Rijsbergen centraal achterin.

Hoogtepunt in zijn carrière was de finale van de Europa Cup 1 tegen Celtic. Israël maakte de 1-1, waarna Ove Kindvall in verlenging voor de winnende treffer zorgde. Het was de eerste keer dat een Nederlandse club de belangrijkste Europese beker won.

Trainer

Israël werd na zijn spelersloopbaan trainer van onder meer Feyenoord, FC Den Bosch en ADO Den Haag. Hij was ook korte tijd bondscoach van Ghana. Hij leidde in zijn trainerscarrière ADO Den Haag, de Roemeense club Dinamo Boekarest en Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten naar kampioenschappen.