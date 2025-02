PSV ontloopt Feyenoord en treft weer Juventus in Champions League

PSV neemt het in de tussenronde van de Champions League op tegen Juventus. De Eindhovenaren werden vrijdag bij de loting in Nyon aan de tweevoudig winnaar van de belangrijkste prijs voor Europese clubteams gekoppeld. PSV ontliep daarmee Feyenoord, waar het ook tegen had kunnen loten.

PSV speelde in september in het hoofdtoernooi ook al tegen Juventus en verloor toen in Turijn met 3-1. Dat was de eerste ontmoeting ooit tussen de twee clubs. Na de zege op Liverpool van woensdag (3-2) zei PSV-trainer Peter Bosz dat hij niet blij was met de loting, ongeacht of het Feyenoord of Juventus zou worden. "Het is leuker om tegen iemand anders te spelen, een club die je nog niet hebt gehad."

Het eerste duel is op 11 of 12 februari in Italië en het tweede op 18 of 19 februari in het Philips Stadion in Eindhoven. De winnaar kwalificeert zich voor de achtste finales en speelt daarin tegen Arsenal of Inter.

ANP