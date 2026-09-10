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Teleurstellend begin Champions League voor PSV: 1-1 tegen Sjachtar Donetsk

Teleurstellend begin Champions League voor PSV: 1-1 tegen Sjachtar Donetsk

Voetbal

Vandaag, 20:38

PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een teleurstellend gelijkspel. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam in het Philips Stadion niet verder dan 1-1 tegen de Oekraïense kampioen Sjachtar Donetsk.

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De bezoekers kwamen in blessuretijd van de eerste helft op voorsprong via Gleiker Mendoza. Kort na rust trok Sergiño Dest de stand weer gelijk. Ondanks het overwicht slaagde PSV er daarna niet in de winnende treffer te maken.

Net als vorig seizoen weet PSV de eerste wedstrijd in de Champions League dus niet te winnen. Toen verloor de Eindhovense club in eigen stadion met 1-3 van Union.

De volgende wedstrijd in de leaguefase staat over ruim een maand op het programma. Dan gaat PSV op bezoek bij RB Leipzig.

Feyenoord wint ook niet

Feyenoord wist woensdag ook niet te winnen in de Champions League. De Rotterdammers verloren hun eerste wedstrijd met ruime cijfers van FC Barcelona: 5-1. De club uit Rotterdam speelt de tweede wedstrijd thuis tegen het Italiaanse Como 1907.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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