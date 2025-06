Oranje verslaat Finnen in eerste duel van WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal is met een uitzege op Finland (0-2) begonnen aan het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Memphis Depay maakte in de zesde minuut zijn 48e doelpunt voor Oranje in het Olympiastadion van Helsinki.

De spits nadert Robin van Persie, die met vijftig doelpunten topscorer aller tijden van Oranje is. Denzel Dumfries verdubbelde in de 23e minuut de voorsprong van Nederland.

Malta

Malta is dinsdagavond in Groningen de volgende tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie. Finland speelt dan tegen Polen, dat na twee duels nog zonder puntenverlies is. Finland, Litouwen en Malta hebben al drie kwalificatieduels gespeeld. De Finnen hebben 4 punten, Litouwen staat op 2 punten en Malta heeft 1 punt.

ANP