Oranje mist vaste keeper bij start WK-kwalificatie

Bart Verbruggen mist de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. De doelman van Brighton & Hove Albion heeft fysieke klachten en is niet op tijd fit voor de interlands tegen Finland (7 juni) en Malta (10 juni).

Bondscoach Ronald Koeman heeft Kjell Scherpen als vervangende doelman opgeroepen. De keeper van Sturm Graz speelde nog geen interland. Scherpen werd al twee keer tussentijds aan de spelersgroep toegevoegd. In juni 2022 raakte Tim Krul tijdens een training geblesseerd en in maart 2023 ging Verbruggen ziek naar huis.

Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam) zijn de overige keepers in de selectie. Verdedigers Stefan de Vrij, Nathan Aké en Micky van de Ven en aanvaller Wout Weghorst keren in vergelijking met de vorige interlands tegen Spanje terug in de groep. In de selectie van Koeman ontbreken onder anderen Matthijs de Ligt, Teun Koopmeiners, Jurriën Timber, Ian Maatsen, Kenneth Taylor en Brian Brobbey.

Stage

Zeven internationals werken vanaf woensdag een driedaagse trainingsstage af, samen met een groep spelers van Jong Oranje zonder clubverplichtingen. Dat zijn Aké, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Noa Lang, Donyell Malen, Olij en Weghorst. Hato sluit deze interlandperiode ook nog aan bij de selectie van Jong Oranje, dat deze zomer het EK in Slowakije speelt.

Koeman geeft dinsdag 3 juni tijdens een persconferentie een toelichting op zijn selectie. Oranje is in de kwalificatie voor het WK van 2026, naast Finland en Malta, ingedeeld in een groep met Litouwen en Polen.

Volledige selectie: Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kjell Scherpen (Sturm Graz), Xavi Simons (RB Leipzig), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Ajax) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

