Oranje treft Turkije of Polen in kwalificatie voor WK van 2026

Als Oranje volgend jaar maart Spanje verslaat in de kwartfinales van de Nations League, dan speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegen Turkije, Georgië en Bulgarije in het kwalificatietoernooi voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij een nederlaag over twee duels met de Spanjaarden zijn Polen, Finland, Litouwen en Malta de tegenstanders in de WK-kwalificatie.

De 100.000 Oranje-fans die naar Dortmund waren afgereisd voor de halve finale tegen Engeland keerden na de uitschakeling van Oranje op het EK teleurgesteld naar huis, zo is te zien in bovenstaande video.

Koeman was aanwezig bij de loting op het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. De bondscoach weet pas op 23 maart na het tweeluik met de Spanjaarden wie zijn ploeg moet verslaan om aan het volgende WK te mogen deelnemen. Dat komt omdat zes van de twaalf poules van het Europese kwalificatietoernooi voor de mondiale eindronde van 2026 uit vijf landen bestaan. De andere zes groepen tellen vier ploegen.

Halvefinalisten Nations League spelen later

De halvefinalisten van de Nations League spelen in poules met vier landen omdat ze pas in september volgend jaar aan het kwalificatietoernooi voor het WK kunnen beginnen. Ze strijden in juni eerst om winst van de Nations League.

Oranje genoot een beschermde status en was tijdens de loting ingedeeld in pot 1, samen met alle toonaangevende Europese landenploegen. Daardoor kon het Nederlands elftal in de kwalificatie niet gekoppeld worden aan Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, België, Italië, Duitsland, Kroatië, Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk.

Rechtstreekse plaatsing

Alleen de twaalf groepswinnaars van alle poules plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummers 2 strijden samen met vier nog niet geplaatste ploegen uit de Nations League om de laatste vier Europese tickets. Het speelschema voor het kwalificatietoernooi voor het WK van 2026 wordt later bekendgemaakt.

ANP