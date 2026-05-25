Supporters Willem II uitzinnig bij huldiging in Tilburg

Tilburg veranderde maandag in één groot supportersfeest voor Willem II. Duizenden fans verzamelden zich op De Heuvel om de terugkeer naar de Eredivisie te vieren, nadat de club zaterdag via de playoffs afrekende met FC Volendam.

Op De Heuvel verschenen spelers en staf aan het einde van de middag op het podium voor de huldiging. Vooral doelman Thomas Didillon-Hödl kreeg veel aandacht nadat hij in de strafschoppenserie een penalty maakte.

Al vroeg liep het plein vol met supporters die een plek wilden bemachtigen om de selectie van dichtbij te zien. Voorafgaand aan de huldiging was er muziek op het plein, waarna de spelersbus aankwam in het centrum van Tilburg.

In bovenstaande video is te zien hoe duizenden supporters De Heuvel vullen voor de huldiging van Willem II na de promotie naar de Eredivisie.